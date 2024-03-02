Раненная Одесса после ночной атаки оккупантов: фото последствий вражеского удара

Ночью 2 марта российские террористы атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed. Вследствие теракта в городе был разрушен многоэтажный жилой дом.

Всю ночь на месте происшествия работали правоохранители и спасатели. В пресс-службе МВД Украины показали последствия ночной атаки оккупантов.

Россияне убили ночью в Одессе двух человека. Еще как минимум семеро мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения разной степени тяжести.

Удар путинских террористов пришелся прямо в многоэтажный дом, в результате чего был разрушен целый подъезд. На месте теракта продолжается поисково-спасательная операция.

Стоит отметить, что количество жертв может возрасти, ведь на утро 2 марта семеро жителей пострадавшего дома не выходят на связь. Спасатели продолжают работать на месте происшествия в надежде найти под завалами уцелевших людей.

Вблизи разрушенного дома оперативно развернули пункты обогрева. При этом в МВД уточнили, что из-за вражеской атаки без теплоснабжения осталось десяток многоквартирных домов.

Напомним, армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 1 марта атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные российские теракты в Одессе и Харькове. Глава государства заявил, что нашей стране необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев от вражеских обстрелов.