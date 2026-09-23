Раненый мужчина пытался спуститься с верхних этажей: полиция показала первые минуты после удара по Краматорску. Видео

22 сентября российские террористы обстреляли центр Краматорска. Полиция показала видео первых минут после российского удара по центральной части города. На кадрах видно, как парамедики спасают пострадавших.

Видео дня

Видео с места удара обнародовала пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области. На записи запечатлена работа полицейских и парамедиков сразу после атаки,

"Есть раненые?": парамедики обходили разрушенную высотку

На кадрах видно, как парамедики полиции быстро обходят разрушенное высотное здание, ищут раненых и помогают людям выбраться из поврежденных квартир.

"Люди, есть раненые? Есть раненые?", – кричат парамедики, пытаясь выяснить, остались ли внутри люди,

Среди пострадавших оказался пожилой мужчина, который самостоятельно пытался спуститься с верхних этажей дома. Несмотря на полученные травмы, он выгуливал на поводке своего пса.

Главные истории дня

Его квартира в результате российского удара была полностью разрушена. Мужчина, указывая вверх, повторял: "Там ничего нет, там ничего нет".

Парамедики осмотрели раненого мужчину и обнаружили у него травму головы. Правоохранители помогли мужчине добраться до безопасного места и перевязали раны.

Пострадавшего доставили в больницу

После оказания первой помощи пострадавшего вместе с его собакой доставили в больницу.

Передав мужчину под наблюдение медиков, экипаж полицейских-парамедиков вернулся на место российского удара, чтобы продолжить оказывать помощь другим пострадавшим.

Удар по Краматорску

22 сентября российские захватчики нанесли удар по Краматорску, сбросив четыре ФАБ-250 с модулем УМПК, а также атаковали город дронами. Попадания зафиксировали в старой части Краматорска.

В результате нападения погиб 58-летний мужчина — учитель местной школы Михаил Федотов. Ранения получили по меньшей мере два человека: 53-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Повреждения получили 10 многоквартирных и 54 частных дома, объекты инфраструктуры, храм, здание банка, магазин и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 сентября российские войска дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрелов погибла женщина, трое человек пострадали, также были повреждены учебные заведения и многоэтажные дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!