Раненый под Соледаром украинский актер Дмитрий Линартович обратился к украинцам: нас никогда не сломать. Видео

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович, получивший серьезное ранение под Соледаром, обратился к гражданам Украины. Он подчеркнул, что украинцев никогда не сломать.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что голова актера перемотана бинтом, а на правый глаз одета тампонада.

Вероятно, ролик был снят во время эвакуации украинского защитника в госпиталь.

"Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломать. Мы побеждаем. Слава Украине!" – заявил актер.

Отметим, что у Линартовича диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления необходима финансовая помощь.

Как писал OBOZREVATEL ранее, участник первого сезона романтического шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Илья Рыбальченко получил серьезное ранение на фронте. Бизнесмен отправился защищать Родину с первых дней полномасштабного вторжения.

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