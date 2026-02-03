Раненым вышел из плена, прихватив с собой двух оккупантов: невероятная история воина 112-й бригады ТрО

Военнослужащий 5-го батальона 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Александров с псевдонимом "Позитив" попал раненым в российский плен. Боец не только смог выйти из него, но и вывел с собой двух оккупантов, один из которых потом погиб.

Об этом сообщили на странице 112-й ОБр ТрО в Facebook. Там раскрыли подробности операции, которая стала возможной благодаря слаженной работе большой команды батальона из более чем 30 человек.

Как защитник попал в плен

23 января 2026 года в районе Константиновки Донецкой области двое военнослужащих 5-го батальона 112-й ОБр ТрО, Игорь Максимчук с псевдонимом "Хмель" и Владимир Александров ("Позитив"), выходили к точке за посылками и попали в засаду.

"Хмель", младший сержант и командир миномета, шел первым и первым вступил в бой. Он получил пулевое ранение в грудь, а "Позитив" был ранен в ногу и потерял возможность самостоятельно передвигаться. Оккупанты затянули обоих раненых в дом.

Впоследствии, когда россияне узнали о наличии рядом украинской позиции, они перетащили "Позитива" на нее и заставили выйти на связь с командованием по рации и приказали сообщить, что он тяжело ранен в результате удара FPV и не может двигаться. После этого связь с "Позитивом" исчезла на двое суток.

В течение этих дней командование батальона планировало операцию по эвакуации и продолжало сбрасывать посылки и медикаменты, считая, что оба бойца остаются ранеными на позиции.

Что было дальше

24 января в этот район вышла пехотная группа из двух человек для проверки. Возле укрытия они услышали русскую речь и позывные противника. Осознав численное превосходство врага, бойцы не вступали в контакт и отошли. После этого силами батальона по позиции нанесли огневое поражение FPV-дронами.

Вечером того же дня "Позитив" вышел на связь. Он сообщил, что после удара двое оккупантов сбежали, еще двое были ранены, один из них не мог передвигаться. В этот момент "Позитиву" удалось убедить двух российских военных сдаться в плен и вместе готовиться к выходу на эвакуацию.

"В течение нескольких дней шла подготовка операции. Мы сбрасывали посылки, медикаменты, готовили их, готовили наземные роботизированные комплексы и эвакуационную группу, планировали маршрут", – рассказал командир минометной батареи 5-го батальона под псевдонимом "Лемур".

Операция по эвакуации и что было после

В ночь на 29 января запасной НРК "Тарган 3К" вышел на промежуточную точку. Утром стартовал основной НРК "РИСЬ PRO" вместе с эвакуационной группой из четырех военнослужащих 5-го батальона. НРК имел носилки, теплую одежду, еду и лекарства на случай осложнений. Сопровождение продолжалось до момента, когда из-за активности FPV в воздухе дальнейшее движение стало невозможным.

Когда НРК прибыл на позицию, "Позитив" и двое пленных начали выход. Один из оккупантов, который мог двигаться, помогал раненому бойцу и другому пленному. Во время отхода противник обнаружил эвакуационную группу. По НРК и квадрату начали работать дроны и артиллерия россиян, в результате прямого попадания в НРК один из пленных погиб.

"Позитив" и второй пленный успели выскочить и спрятаться в здании рядом. Впоследствии артиллерийский удар разрушил дом, обоих засыпало в подвале. Эвакуационная группа, по которой также работал противник, рассредоточилась по разным домам. Только на следующий день удалось собраться всем вместе, однако 30 января операцию приостановили из-за погоды, благоприятной для вражеских дронов.

31 января, воспользовавшись туманом, двое пехотинцев отправились к "Позитиву", чтобы раскопать их с пленным. С применением запасного НРК "Тарган 3К" бойцам удалось добраться до раненых, загрузить их и вывезти в относительно безопасную зону, где их забрал медэвак.

Владимиру Александрову "Позитиву" провели операцию. У него раздроблена тазовая кость и поврежден сустав, впрочем, состояние стабильное. Командование бригады готовит представление Героя к государственной награде.

Пленный россиянин – накормлен и передан дальше для допроса, отметили в подразделении.

"Вся операция стала возможной благодаря слаженной работе большой команды 5 батальона 112 отдельной бригады Сил ТрО из более чем 30 человек: операторов БПЛА, НРК (на псевдо "Крава", "Бен", "Терминатор"), медиков, техников, разведчиков 3-го батальона 112 ОБр ТрО, эвакуационной группы ("Миньон", "Барбер", "Джонни", "Азимут") и тех, кто взял на себя ответственность за планирование миссии: командиру минометного взвода ("Фара") и командиру минометной батареи 5 батальона ("Лемур")", – сказано в сообщении.

Судьба Игоря Максимчука с псевдонимом "Хмель" пока остается неизвестной. Он прошел путь от пехотинца до командира миномета, выполнял задачи с достоинством и честью и был награжден орденом "За мужество" III степени.

"Верим, что нам удастся вернуть его домой", – отметили в 112-й ОБр ТрО.

