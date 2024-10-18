'Расчет может быть очень простым': Курносова объяснила, на что делает ставку Путин и действительно ли ему выгоден Трамп

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что выборы в западных странах сменят лидеров, и пытается повлиять на этот процесс. Для этого российская агентура активно работает на Западе, распространяя мнение, что война слишком затратна.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она отметила, что Путин возлагается на этот сценарий, поскольку при недостатке вооружения для Украины одержать победу будет крайне трудно.

"Расчет может быть очень простым – на то, что у всех западных лидеров рано или поздно будут выборы. Путинская агентура активно работает на Западе для того, чтобы продвигать мнение о том, что война – это слишком дорого. До сих пор ВПК стран Запада не развернуты на полную силу, чтобы можно было действительно начать полномасштабную гонку вооружений.

Путин может рассчитывать только на это. Потому что если у Украины по-прежнему не будет вооружений, то рассчитывать на победу достаточно сложно", – отметила Курносова.

В то же время она считает, что Дональд Трамп в должности президента США не является полностью выгодной фигурой для Путина.

"На мой взгляд, ровно наоборот. Путин прямо говорил, что ему спокойнее работать с демократической администрацией, потому что она более понятна. Что называется "счет на табло". Мы видим, что демократическая администрация Обамы "съела" аннексию Крыма. За последний год" демократическая администрация Байдена оказывает военную помощь Украине просто по каплям, лендлиз так и не заработал. Поэтому наши ожидания от демократической администрации не оправдались", – считает оппозиционерка.

По мнению Курносовой, Трамп непредсказуем, и в случае его жесткой позиции российского диктатора могут ожидать неожиданные неприятные "сюрпризы".

"А что касается Трампа, то при его достаточно жестком подходе на Путина могут ожидать неприятные "сюрпризы". И когда Трамп говорит о том, что гораздо лучше санкций работает обвал цен на нефть, и мы слышим аналогичные слова и от саудовского принца... Я прекрасно понимаю, если цены на нефть снизятся до 50 долларов за баррель, то у Путина действительно начнутся реальные проблемы с бюджетом.

Ранее сообщалось, что текущая "теория победы" российского диктатора Владимира Путина в Украине направлена на затягивание боевых действий. Он предполагает, что его оккупационные войска могут пережить западную поддержку ВСУ и сломить их сопротивление, выиграв войну на истощение.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает реальным для Украины завершить войну в 2025 году. Но для достижения этой цели потребуются сильные решения как от Киева, так и от его западных союзников.

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