'Расщепляем россиян на молекулы': в ВСУ показали, как ловко уничтожают пехотинцев РФ во Временном Яру. Видео

Украинские защитники продолжают держать оборону Часового Яра, не оставляя врагу никаких шансов. Оккупанты пытаются действовать малыми пехотными группами, прячась среди руин, но украинские дроны неумолимо их обнаруживают и уничтожают.

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Соответствующее видео показало 24 ОМБр имени короля Даниила. Россияне продолжают штурмы.

Они используют бронетехнику и мелкие штурмовые группы, пытаясь закрепиться среди разрушенных построек. Однако все их попытки обречены, ведь украинские военные постоянно держат город под контролем.

На опубликованном видео видно, как операторы дронов искусно уничтожают вражеские цели. оккупанты не успевают убежать или скрыться – каждого находят и ликвидируют.

"Часов Яр. Расщепляем россиян на молекулы! Захватчики продолжают штурмовать населенный пункт, применяя технику и тактику малых пехотных групп. Оккупанты пытаются прятаться в руинах Часового Яра, однако наши дроны не оставляют им шансов, обрывая их никудышные жизни. Подборка уничтожения вражеских пехотинцев! Доберемся до каждого", - говорится в сообщении.

Напомним, военные 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко продолжают сдерживать агрессию российских войск. На Новопавловском направлении у врага недавно произошло "отрицательное наступление", в результате чего российские оккупанты понесли значительные потери.

Ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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