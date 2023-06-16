Рассказывал "басни" об уничтоженных Leopard: всплыли подробности о командующем оккупационных войск РФ на Запорожье

Украинские расследователи нашли персональные данные российского генерал-полковника Александра Романчука. Он командует группировкой оккупационных войск на Запорожском направлении.

Видео дня

Зарегистрирован высокопоставленный оккупант в поселке Калининец Московской области, дом 264 квартира 48. Там же проживает его жена Романчук (девичья фамилия Кучнамор) Ольга Ефимовна. Информацию нашли "OSINT Бджоли".

Известно, что генерал-полковник вражеской армии родом из украинского города Луганск. Ему 64 года (дата рождения 15.04.1959).

Недавно Романчук записывал пропагандистское видео, в котором хвастался "успехами" ВС РФ в "отражении наступления" Сил обороны Украины в Запорожской области. Он утверждал, что захватчики якобы уничтожили украинские танки Leopard.

Паспорт 4606 466751, выдан Селятинским поселковым отделением милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 03.06.2004.

Телефон +79281005035 (WhatsApp).

Жена оккупанта – Романчук Ольга Ефимовна (дата рождения 17.03.1965). Ее идентификационный номер налогоплательщика 503009669363, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 17513098366.

Адреса проживания жены генерал-полковника – Калининец (Московская область), д.264 кв.48; город Москва, ул. Красноказарменная д.5/3 корп.11 кв.383. Автомобиль Ольги Романчук – Renault Duster Х122АУ750. Почта [email protected]

Соцсети:

– https://instagram.com/olgakuchnamor;

– https://instagram.com/kuchnamor;

– https://instagram.com/olya_kuchnamor;

– https://ok.ru/profile/164530335057.

Среди друзей в Instagram Ольги Романчук расследователи нашли Валентину Носулеву, жену российского генерала Михаила Носулева.

У оккупанта есть сын – Романчук Владимир Александрович (дата рождения 02.02.1992). Он зарегистрирован в Москве, ул. Бориса Пастернака, д.29 к.2, кв.167. Паспорт 4613 187862, выдан ТП №3 ОУФМС России по Московской области по Наро-Фоминскому району 06.08.2013. Почта сына оккупанта [email protected]

Соцсети:

– https://instagram.com/blackoverlord;

– https://vk.com/id187177809;

– https://vk.com/id9792896.

Телефон Владимира Романчука +79161772873 (WhatsApp).

Из открытых источников известно, что звание генерал-полковника Романчук получил в феврале 2023 года.

В 2016 году он был главным военным советником в Сирии. Получил от Кремля много орденов и медалей, среди которых "за заслуги перед отечеством" II степени.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что власти российской Республики Хакасия прекратили публиковать некрологи о своих жителях, погибших на войне против Украины. Это произошло после запрета от минобороны Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!