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Рассказывал "басни" об уничтоженных Leopard: всплыли подробности о командующем оккупационных войск РФ на Запорожье

Дарья Дурова
War
3 минуты
2,8 т.
В сеть слили данные об Александре Романчуке

Украинские расследователи нашли персональные данные российского генерал-полковника Александра Романчука. Он командует группировкой оккупационных войск на Запорожском направлении.

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Зарегистрирован высокопоставленный оккупант в поселке Калининец Московской области, дом 264 квартира 48. Там же проживает его жена Романчук (девичья фамилия Кучнамор) Ольга Ефимовна. Информацию нашли "OSINT Бджоли".

Командующий группировкой РФ на Запорожском направлении Александр Романчук

Известно, что генерал-полковник вражеской армии родом из украинского города Луганск. Ему 64 года (дата рождения 15.04.1959).

Недавно Романчук записывал пропагандистское видео, в котором хвастался "успехами" ВС РФ в "отражении наступления" Сил обороны Украины в Запорожской области. Он утверждал, что захватчики якобы уничтожили украинские танки Leopard.

Оккупант Александр Романчук

Паспорт 4606 466751, выдан Селятинским поселковым отделением милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 03.06.2004.

Телефон +79281005035 (WhatsApp).

Жена оккупанта – Романчук Ольга Ефимовна (дата рождения 17.03.1965). Ее идентификационный номер налогоплательщика 503009669363, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 17513098366.

Адреса проживания жены генерал-полковника – Калининец (Московская область), д.264 кв.48; город Москва, ул. Красноказарменная д.5/3 корп.11 кв.383. Автомобиль Ольги Романчук – Renault Duster Х122АУ750. Почта [email protected]

Соцсети:

https://instagram.com/olgakuchnamor;

https://instagram.com/kuchnamor;

https://instagram.com/olya_kuchnamor;

https://ok.ru/profile/164530335057.

Среди друзей в Instagram Ольги Романчук расследователи нашли Валентину Носулеву, жену российского генерала Михаила Носулева.

Романчук Владимир Александрович

У оккупанта есть сын – Романчук Владимир Александрович (дата рождения 02.02.1992). Он зарегистрирован в Москве, ул. Бориса Пастернака, д.29 к.2, кв.167. Паспорт 4613 187862, выдан ТП №3 ОУФМС России по Московской области по Наро-Фоминскому району 06.08.2013. Почта сына оккупанта [email protected]

Соцсети:

https://instagram.com/blackoverlord;

https://vk.com/id187177809;

https://vk.com/id9792896.

Телефон Владимира Романчука +79161772873 (WhatsApp).

Сын генерал-полковника страны-агрессора

Из открытых источников известно, что звание генерал-полковника Романчук получил в феврале 2023 года.

В 2016 году он был главным военным советником в Сирии. Получил от Кремля много орденов и медалей, среди которых "за заслуги перед отечеством" II степени.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что власти российской Республики Хакасия прекратили публиковать некрологи о своих жителях, погибших на войне против Украины. Это произошло после запрета от минобороны Российской Федерации.

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