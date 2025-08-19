Расстрелял трех украинских воинов в Волчанске: на Харьковщине будут судить пленного российского оккупанта. Фото

На Харьковщине будут судить очередного российского военного преступника. Командир гранатометного отделения из 69-й мотострелковой дивизии оккупационной армии непосредственно причастен к расстрелу безоружных украинских воинов в Волчанске.

Инкриминируют россиянину убийства трех защитников в июне и июле прошлого года. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

За что будут судить российского оккупанта с позывным "Алтай"

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу украинских военнопленных.

Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции до 24.10.2024.

Перед судом предстанет командир гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ с позывным "Алтай". Он вместе с другими оккупантами после начала повторного вторжения ВС РФ на севере Харьковщины занимал территорию Волчанского агрегатного завода.

Первое преступление, за которое будут судить оккупанта, он совершил 16 июня 2024 года. Тогда безоружный украинский военный попал на российские позиции на территории завода. Подозреваемый с другими россиянами допросил украинца, передал полученную во время допроса информацию высшему командованию и получил приказ убить пленного.

"Его расстреляли. Обвиняемый обеспечивал прикрытие действий исполнителя убийства украинского военного", – отметили в ОГПУ.

Еще два убийства по такой же схеме подозреваемый совершил в июле прошлого года.

А вскоре оказался в плену сам.

"24 сентября 2024 года спецподразделения ГУР МО Украины в ходе освобождения территории Волчанского агрегатного завода взяли в плен российских военных, среди которых был и обвиняемый. Их доставили в один из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, где прокуроры сразу провели допросы, чтобы зафиксировать все обстоятельства преступлений и собрать доказательства", – указано в сообщении.

Досудебное расследование по делу проводили сотрудники СО Управления СБУ в Харьковской области.

Сейчас обвиняемый содержится в следственном изоляторе. Прокуроры будут настаивать в суде на назначении самого сурового наказания — пожизненного лишения свободы.

