Разбили колонну оккупантов: в ВСУ показали искусную работу пилотов БПЛА и артиллеристов на Кураховском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии на Донбассе. Сокращать численность путинских войск защитникам помогают беспилотники.

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Во взаимодействии с пилотами БПЛА артиллеристы наносят врагу огромные потери. Об этом в Facebook сообщила 71-я егерская бригада ДШВ.

Десантники уничтожили целую колонну российских войск на Кураховском направлении. Благодаря слаженной работе пилотов БПЛА и артиллеристов враг понес большие потери в технике и личном составе.

В результате огневого поражения украинским военнослужащим удалось уничтожить и повредить как минимум 4 единицы вражеской техники.

"Враг на Кураховском направлении бросил целую колонну бронетехники на штурм позиций 71-й отдельной егерской бригады. Благодаря совместной работе пилотов БПЛА и артиллеристов технику оккупантов удалось остановить. По крайней мере четыре боевые машины оккупантов были уничтожены или повреждены", – сообщили десантники.

Напомним, на Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Всего за сутки 2 декабря Силы обороны отразили 67 вражеских атак на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что оккупанты близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны, которые обеспечивают остальную западную часть Донетчины и проходят к восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

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