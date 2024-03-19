Разбирали FPV-дрон: в Херсонской области трое мужчин погибли в результате детонации боеприпаса

В понедельник, 18 марта, в селе Львове на Бериславщине погибли трое местных жителей. Мужчины решили разобрать найденный во дворе FPV-дрон.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Они принесли боеприпас домой.

"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой найденный ранее FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас. Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу. Мои соболезнования родным и близким", – написал чиновник.

Он в очередной раз призвал местных жителей быть осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

"В случае найденного подозрительного предмета отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или полицию", – отметил Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Херсонской области на российской мини взорвался 24-летний мужчина. Его госпитализировали.

Напомним, 18 марта российские кафиры атаковали с дронов жителей Херсонщины. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один - в селе Львове Тягинского общества.