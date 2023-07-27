'Раздражают наши пилоты': Игнат указал на цель ночной атаки 'шахедами' на Украину

Российские оккупанты вновь сделали попытку массированного обстрела аэродрома Воздушных сил в Староконстантинове. Но благодаря действенной работе украинской противовоздушной обороны, большинство вражеских ракет были успешно перехвачены и уничтожены, предотвращая серьезные разрушения и угрозу для военных объектов.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, украинское ПВО показало выдающуюся эффективность во время массированного обстрела оккупантов.

Так, в ночь на 27 июля Силы обороны смогли уничтожить 8 из 8 запущенных БПЛА врага. Большинство из них были сбиты в Хмельницкой области.

"Они летели туда же, куда вчера (пытались попасть "Кинжалы" – 24 Канал), чтобы нанести ущерб нашей авиации. Наши пилоты очень раздражают оккупантов, особенно когда случается хлопок в Крыму", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что, вероятно, эти удары были предприняты в качестве акции возмездия со стороны России. Однако, несмотря на ограничения в доступе к новейшим военным технологиям, украинские пилоты проявили выдающиеся способности и мастерство владения старыми самолетами, которые составляют авиацию Воздушных сил Украины.

"Главной целью захватчиков при обстреле был аэродром в Староконстантинове. Там дислоцируется 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил, на вооружении которой находятся фронтовые бомбардировщики Су-24", – добавил Игнат.

Тактика России по прорисовке маршрутов ракетных атак, которые избегают зоны поражения украинского ПВО, представляет собой сложный вызов для украинских защитников.

"Например, во время массированной атаки 26 июля оккупанты запустили 36 ракет, которые залетев в небо Украины несколько раз меняли направление движения. В частности, над Львовщиной они внезапно развернулись на 180 и попытались атаковать Хмельнитчину", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В некоторых регионах раздались взрывы, а целью оккупантов был Староконстантинов в Хмельницкой области.

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