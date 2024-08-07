Разнесли в щепки: украинские защитники уничтожили российскую САУ МСТА-С. Видео

Силы обороны Украины выследили самоходную гаубицу российской оккупационной армии МСТА-С. Точный удар FPV-дрона – и у ВС РФ стало на оду единицу артиллерийской техники меньше.

Видео дня

Операцию провели операторы БПЛА штурмового полка "Цунами" из бригады Нацполиции "Лють" во взаимодействии с побратимами из 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ. Эффектное видео уничтожения цели 7 августа обнародовала пресс-служба НП Украины в Facebook.

В ведомстве указали, что эта МСТА-С обстреливала украинских защитников, но ее разнесли в щепки.

Как видно на видеоролике, враг прятал свою гаубицу в лесопосадке близ дороги. Это не помешало нашим воинам найти цель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины 5 июля обезвредили около 1230 военнослужащих ВС РФ. За сутки было уничтожено 258 единиц военной техники и вооружения страны-агрессора.

– Видео уничтожения двух танков противника на Соледарском направлении бойцами 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" можно найти по ссылке.

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