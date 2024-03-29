Разносят до основания укрытие вместе с оккупантами: в ВСУ показали работу аэробомберии 24-й бригады в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают систематически уничтожать личный состав армии страны-агрессора. На этот раз они разбомбили укрытие вместе с русскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Отмечается, что действовали военнослужащие 24 ОМБР в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают наносить врагу потери и "ослеплять" оккупантов. Очередной комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М уничтожили пограничники и нацгвардейцы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте и потерях оккупантов.

Только за февраль-март (на 26 число) ВС РФ потеряли более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, примерно 1680 артсистем и 64 системы ПВО. Кроме того, в течение 10 дней в феврале наши защитники сбили 13 самолетов противника, в том числе два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

Однако несмотря на потери, захватчики продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе, активизировали свою авиацию. Так что ситуация на передовой остается сложной, но, по словам главкома, контролируемой.