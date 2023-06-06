Разобрали готовность ВСУ к дальнейшим действиям: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Во вторник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность войск к дальнейшим действиям.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Отмечается, что также был заслушан доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС.

"Главный вывод – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", – отметил Зеленский.

В то же время, он добавил, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Напомним: ночью 6 июня российские террористические войска подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

В Минобороны Украины заявили, что Россия своими действиями на Каховской ГЭС достигла противоположного эффекта, повысив мотивацию украинских защитников и создав серьезные проблемы на тех территориях Украины, которые временно сама и контролирует.

После подрыва ГЭС в Херсонской области были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыванию российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "Укрзализныця" в связи с подрывом Каховской ГЭС запустила первый эвакуационный поезд из Херсона. Он отправился в 12:00, а в 16:20 уже прибыл в Николаев;

– руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк пояснила, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии.

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