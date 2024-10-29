Разрушают город авиабомбами: глава Купянской МВА сообщил о приближении армии РФ

Российские войска находятся примерно в трех километрах от Купянска. оккупанты постоянно наносят удары по городу, разрушая его авиабомбами, в том числе полуторатонными.

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Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире национального телемарафона. Он сообщил о приближении российских захватчиков к городу.

"Враг фактически находится в 2,5-3 километрах от города Купянск. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью в полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", – рассказал Беседин.

По его словам, на правобережье еще работают некоторые учреждения, а жителям предоставляются коммунальные услуги. Однако невозможно спрогнозировать, какой будет ситуация через неделю.

На сегодня в Купянске есть проблемы с водоснабжением из-за попадания врага в водопровод.

"Обязательная эвакуация населения продолжается. На правом берегу реки Оскол в Купянске находятся более 2500 жителей. На левобережье (часть Купянская, поселки Купянск-Узловой и Ковшаровка, входящие в Купянскую общину) остается свыше 1400 человек", – подчеркнул глава МВА.

Беседин также сообщил, что в Харькове создают центр поддержки жителей Купянска, который вскоре откроется.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, по состоянию на 19 октября войска РФ находились в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км южнее Купянска. Враг стремится снова оккупировать город, являющийся важным железнодорожным узлом.

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