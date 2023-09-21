Разрушений не скрыть: в сеть попали спутниковые снимки командного пункта ЧФ РФ в Крыму после удара ВСУ

В сети попали спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота России возле поселка Верхнесадовое во временно оккупированном Крыму. На кадрах заметны существенные разрушения.

В результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена. Об этом сообщают "Схемы".

Спутниковые снимки Planet Labs за 21 сентября свидетельствуют о том, что российские террористы понесли потери на украинском полуострове. В результате удара по военным объектам врага 20 сентября были повреждены и разрушены здания.

На территории, куда был нанесен удар, российские оккупанты разместили 744-й Центр связи командования Черноморского флота РФ.

Стоит отметить, что в день, когда в Верхнесадовом прогремели взрывы, российские оккупанты отчитались о якобы "сбитии" украинских беспилотников. Позже захватчики придумали новую версию и выдали, что "отразили ракетную атаку". По традиции россияне отрапортовали, что потерь среди военных якобы нет.

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Напомним, атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

Ранее сообщалось, что ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось по меньшей мере 12 боевых самолетов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 17 сентября в Крыму у озера Мойнакское в Евпатории вспыхнул пожар. На месте ЧП поднимался черный густой дым.

– 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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