Разрушены частные дома и админздание: появились подробности взрыва в Харьковской области 23 июня

Российские оккупанты 23 июня снова атаковали Харьковщину. Авиационные удары они нанесли по Слатино.

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В поселке разрушены несколько частных домов и административное здание. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"Российские террористы нанесли авиаудары по Слатино. В поселке разрушены несколько частных домов и административное здание", – отметил чиновник.

Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.

Ранее в этот же день войска РФ нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района. Получила ранение 73-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Атаку захватчики совершили около 02:20 ночи.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили с 13:39. Некоторые СМИ сообщили, что взрывы были слышны в Харькове.

В полиции Харьковской области призвали жителей региона не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

"О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", – обратились правоохранители к жителям Харьковщины в 13:46.

Напомним, накануне, 22 июня, россияне нанесли удары по Харькову. Четыре бомбы страны-агрессорки прилетели в район плотной жилой застройки и многоквартирный дом. Запускали оккупанты свои УМПБ Д-30 из Белгорода.

Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжались до 06:30 23 июня. С момента обстрела там работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники. В ГСЧС сообщили, что погибли два человека, а еще 53 пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.

Впоследствии правоохранители показали видео первых минут после атаки, снятое на боди-камеры патрульных полицейских.