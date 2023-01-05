Разрушены дома и обломки на улицах: как сейчас выглядит Бахмут, за который идут тяжелые бои. Фото и видео

Российские оккупационные войска не имеют успехов на поле боя, поэтому в привычной для себя манере продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Бахмут, который террористы не могут захватить благодаря обороне украинских военных, практически полностью уничтожен.

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В городе существенно повреждены жилые дома и другие гражданские объекты. Об этом сообщает Telegram-канал "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На улицах Бахмута сотни воронок от российских снарядов, а в домах пробиты стены и отсутствуют окна. Почти никакая гражданская инфраструктура в городе не функционирует.

Более того, в Донецкой областной военной администрации отметили, что более 60% города уничтожены.

Российские оккупационные войска бросают на захват Бахмута огромное количество сил и средств. Однако все попытки врага безуспешны – украинские военнослужащие продолжают героически держать оборону Бахмута.

Напомним, в Донецкой области Вооруженные силы Украины отбросили врага за пределы Бахмута на невыгодные для него позиции. Российские оккупанты при этом понесли большие потери.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 января украинские военные уничтожили вражескую позицию около Бахмута, ликвидировав 15 оккупантов.

По состоянию на утро 5 января 2023 года с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 109,7 тыс. человек убитыми. Раненых насчитывается по меньшей мере втрое больше. В частности, российские оккупационные войска несут огромные потери под Бахмутом на Донетчине.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов также рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут Донецкой области. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в чистом поле.

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