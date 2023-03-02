Разведка Британии дала прогноз, как повлияет изменение погоды на ход боев за Бахмут

Пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры создает грязь на фронте. "Бездорожье" ограничивает передвижение по пересеченной местности и, соответственно, повлияет на ход боев.

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На это указали специалисты британской военной разведки. Сводка от 2 марта опубликована в Twitter Минобороны Великобритании.

"Плохое передвижение по пересеченной местности (англ. cross country movement, CCM) обычно обеспечивает определенное военное преимущество обороняющимся силам", – говорится в сообщении.

Там добавили, что дневная температура почвы на востоке в Украине повысилась и сейчас значительно выше нуля. По прогнозам погоды, наблюдавшиеся там с середины февраля ночные заморозки и дневные оттепели вероятны еще до следующей недели.

В то же время прогнозируемые в дальнейшем теплее средних погодные условия весной еще больше снизят возможности для CCM.

"Почти наверняка, что до конца марта CCM будет в худшем состоянии после окончательной оттепели. Это добавит дополнительное "трение" наземным операциям и усложнит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – спрогнозировали в разведке Британии.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о переброске в Бахмут дополнительных подразделений ВСУ. Она подчеркнула, что содержание города-крепости на Донетчине – это стратегический вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заверил, что несмотря на ожесточенные и горячие бои за Бахмут о выводе оттуда Сил обороны речь не идет. По его словам, командование украинской армией следит за ситуацией на фронте, то или иное решение будет принято в случае необходимости.

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