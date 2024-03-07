Разведка Британии назвала город, на который нацелились войска РФ, и оценила перспективы агрессора

Следующей целью русских оккупационных войск, вероятнее всего, станет Времен Яр на Бахмутском направлении. Этот город расположен примерно в 5 км от линии фронта.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что путинские войска продолжают активные действия по расширению контроля возле города Бахмут на востоке Украины.

"Русские силы продолжают нападения для расширения контроля вокруг города Бахмут, что на востоке Украины, которое Россия захватила в мае 2023 года. Ее силы продвинулись, чтобы оккупировать восточные части села Ивановское и атаковали украинские позиции в Богдановке", – говорится в отчете разведки.

Британская разведка напомнила, что Часов Яр расположен неподалеку – примерно в 5 км от линии фронта. При этом военные эксперты считают маловероятным то, что российские войска готовы к полномасштабному штурму города.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические достижения, это очень маловероятно, что российские войска сейчас способны попробовать полномасштабный штурм города", – считают разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои. Противник атакует населенный пункт, в то время как военные Сил обороны героически сопротивляются и пытаются отбросить противника из занятых рубежей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!