Разведка Британии объяснила, почему российские самолеты 'теряют' авиабомбы в РФ и на оккупированной территории Украины

Военные российской оккупационной армии массово используют корректируемые авиационные бомбы (КАБ) для ударов по прифронтовым регионам Украины. Однако нередко вражеские самолеты "теряют" боеприпасы на территории РФ и ВОТ нашего государства.

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Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Там отметили, что такие случаи возникают из-за совокупности недостатков в подготовке вооружения самолетов перед вылетами и ненадлежащее выполнение экипажами своих задач при выполнении миссий.

КАБы падают на регионы РФ и оккупированные территории Украины

По данным Минобороны Великобритании со ссылкой на одно из независимых российских медиа, с начала 2026 года российские войска сбросили 25 авиабомб на собственную территорию и на оккупированные районы Украины. Для сравнения, в 2025 году зафиксировано 143 таких случая, а в 2024-м – 165.

В то же время 16 мая 2026 года один из КАБов попал в жилой дом в селе Дубовое Белгородской области РФ, что привело к гибели человека.

Причины "аварийных" сбросов бомб РФ

Как отметили в британском оборонном ведомстве, российская авиация ежедневно совершает более 200 вылетов против Украины и применяет в среднем 180–250 авиационных бомб в зависимости от погодных условий.

Подобные инциденты свидетельствуют о системных ошибках в применении вооружения, которые приводят к разрушительным последствиям, в том числе и для российского гражданского населения.

"Такие инциденты, вероятно, случаются из-за сочетания плохих процедур вооружения самолетов перед вылетами и плохого выполнения экипажами задач во время миссий. Частота этих случаев, вероятно, демонстрирует определенную степень усталости воздушного и наземного экипажей в российских силах, а также свидетельствует о недостаточной военной подготовке", – отмечается в отчете.

Напомним, житель Белгородской области России погиб из-за падения боеприпаса на жилой дом. Инцидент произошел 16 мая в поселке Дубовое, что недалеко от областного центра. Российский региональный оперштаб заявил о падении "фрагментов боеприпасов" на частный дом.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в Белгородской области РФ российский истребитель во время боевого вылета совершил нештатный сброс авиабомбы ФАБ-500, которая упала прямо на железнодорожное полотно. Боеприпас не взорвался, однако повредил около 25 метров пути. В результате рельсовый автобус "Разумное – Томаровка" частично сошел с рельсов.

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