Разведка Британии оценила, есть ли угроза ЗАЭС после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Военная разведка Британии оценила уровень угрозы для Запорожской атомной электростанции после подрыва захватчиками Каховской ГЭС 6 июня. Так, британские военные считают, что ЗАЭС не испытывает немедленные проблемы безопасности из-за падения уровня воды в водохранилище.

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Об этом сообщает Британская военная разведка в последнем своем обновлении в Telegram. Отметим, что контролируемая оккупантами Каховская дамба частично была разрушена примерно в 03:00 6 июня 2023 года. К полудню вода полностью разрушила восточную часть дамбы и значительную часть гидро- и коммунальной инфраструктуры.

"Уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким перед обвалом, что привело к затоплению ниже по течению. Конструкция дамбы, вероятно, еще больше разрушится в течение следующих нескольких дней, что повлечет за собой дополнительное затопление", – заявили в разведке.

В то же время, британские военные считают, что снижение уровня воды в водохранилище не должно привести к немедленным дополнительным проблемам безопасности для Запорожской атомной электростанции, расположенной в 120 км от дамбы.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили подрыв оккупированной Каховской гидроэлектростанции изнутри, используя взрывчатку. Детонацию они могли запустить дистанционно.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что своими действиями оккупанты решили разыграть особую "карту", но это грозит им самим. По ее словам, после осознания масштаба своих действий захватчики также приступили к эвакуации из опасных районов. Так, россияне, не имея существенных преимуществ на поле боя, в очередной раз прибегают к теракту для шантажа украинских сил.

В партизанском движении "Атеш" заявили, что подрыв Каховской ГЭС совершили российские военные с 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады (город Будённовск Ставропольского края РФ).