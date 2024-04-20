Разведка Британии оценила операцию Украины по уничтожению российского Ту-22М3

19 апреля Россия снова совершила авиаудары, используя стратегические бомбардировщики Ту-22М3 по объектам на юге Украины. Однако эта операция завершилась для оккупантов потерей одного самолета.

Украинские системы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Об этом в соцсети Х сообщило Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Таким образом, на этот момент потери России составляют не менее 100 боевых самолетов.

Разведка из Великобритании отметила, что информация об использовании ракеты С-200 для сбивания самолета Ту-22М3 почти наверняка правдива. Это была еще одна успешная атака Украины на военно-воздушные силы России.

Эксперты добавили, что аналогичная система, вероятно, была использована 23 февраля этого года для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Это первый случай сбивания стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины. По всей вероятности, на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, по которым российские террористы бьют по мирным украинским городам.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае России утром 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после ракетной атаки агрессора по Украине – самолет поразили воздушные силы ВСУ совместно с ГУР.

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