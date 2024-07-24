Разведка Британии оценила последствия удара по боеприпасам в Воронежской области

Удачный удар по составу боеприпасов в Воронежской области проявил несостоятельность России обеспечить защиту собственных логистических объектов близко к фронту. Это явилось серьезной потерей для российской армии, поскольку состав занимал около 9 квадратных километров.

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Об этом сообщает разведка Минобороны Британии. Удар по составу боеприпасов в Сергеевке Воронежской области произошел 7 июля.

Аналитики отметили, что атака беспилотниками привела к почти полному уничтожению состава и всего, что там хранилось.

Разведка считает это значительным уроном для российских военных, поскольку склад был важным пунктом хранения боеприпасов "земля-земля" и стрелкового оружия для фронтовых нужд.

"Этот состав очень вероятно был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и так проблемные логистические цепочки и побуждает еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", – отметили в разведке.

Аналитики также отметили, что это подчеркивает трудности России с охраной важных объектов даже в зонах с плотной противовоздушной обороной, поскольку склад располагался всего в 80 км от границы с Украиной.

"Россия не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая избранную ею стратегию "войны на истощение"... Для такого подхода нужны огромные объемы боеприпасов. Россия сейчас полагается на своих немногочисленных иностранных партнеров в поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности с тем, чтобы удовлетворять потребности на фронте", – резюмировали в британской разведке.

Напомним, в сети появилось видео последствий атаки дронов по составу боеприпасов в Воронежской области РФ. После атаки на нем вспыхнул пожар, мощная детонация продолжалась более 6 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России пожаловались на атаку дронов на Курскую область в ночь на 24 июля. Во время тревоги мощные взрывы прогремели в районе железнодорожной станции в Льговском районе.