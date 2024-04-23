Разведка Британии оценила стратегическое значение Новомихайловки в Донецкой области, о 'захвате' которой заявляли оккупанты

Российская террористическая армия 22 апреля заявила, что якобы захватила населенный пункт Новомихайловка в Донецкой области. При этом враг за несколько месяцев потерял на этом участке фронта сотни единиц техники и тысячи человек.

Путинские войска пытаются захватить этот населенный пункт, чтобы продолжить свое наступление к административным границам Донецкой области. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британской разведке отметили, что Новмихайловка, расположенная южнее Марьинки, не является стратегически значимым населенным пунктам. В то же время она открывает путь к другим селам, которые расположены по обе стороны реки Сухие Ялы.

Также разведывательное ведомстве сообщает, что российские оккупанты подошли впритык к Новомихайловке в начале февраля 2024 года и в течение нескольких месяцев задействовала на этом участке фронта десятки тысяч человек. При этом потери врага в технике достигли 300 единиц, а личного состава было уничтожено тысячи человек.

Такая тактика ведения боев демонстрирует медленный, но постепенный прогресс страны-террориста России. Несмотря на огромные потери оккупанты, вероятно, будут стремиться продвинуться вперед в сторону города Константиновки, расположенной в 2 км к западу от Новомихайловки. Таким образом оккупанты пытаются обойти со стороны город Угледар.

Ранее сообщалост, что в последнее время ситуация на восточном фронте стала более напряженной. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское. Однако ситуация остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские войска восстановили некоторые позиции к северо-западу и западу от Авдеевки в Донецкой области. В настоящее время Силы обороны действуют в центре Первомайского и отвоевали часть территории к северу от Бердичей.

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