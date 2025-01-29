Разведка Британии показала последствия атак дронов по нефтебазе у аэродрома в Энгельсе

Украинские дроны нанесли два удара по нефтебазе "Комбинат Кристал" в российском городе Энгельс в Саратовской области. По данным британской разведки, эти атаки значительно повредили инфраструктуру объекта, обеспечивавшего горючее стратегическую авиацию РФ.

Видео дня

В частности, в результате атак были уничтожены четыре резервуара для хранения горючего и еще десять – повреждены. Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.

Первый удар произошел 8 января и нанес масштабный пожар, который не могли потушить несколько дней. Уже в ночь на 14 января произошла повторная атака, повлекшая еще большее повреждение нефтебазы и новое возгорание. Анализ спутниковых снимков от 21 января подтвердил уничтожение четырех резервуаров с горючим и еще десять.

Отмечается, что эта нефтебаза играла ключевую роль в обеспечении горючего стратегической авиации РФ, базирующейся на аэродроме Энгельс-2.

Британская разведка отмечает, что эти атаки свидетельствуют о растущей способности Украины наносить удары по важной инфраструктуре врага. Повторные удары показывают эффективность украинских сил в противодействии российской военной машине.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР и Генштабе подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области. По объекту попали все 4 дрона из 4 запущенных по этой цели. После прилетов там разразился масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!