Разведка Британии рассказала, как погода повлияет на ход боевых действий в Украине

Замерзание почвы в Украине сейчас способствует маневренности войск на фронте, к тому же с обеих сторон. Так будет продолжаться по крайней мере до оттепели весной, хотя время от времени на ситуацию на поле боя будут влиять снегопады.

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К такому выводу пришли британские разведчики. Обзор за 11 января опубликован в официальных соцсетях Министерства обороны Великобритании.

Аналитики отметили, что пока в Украине держится мороз, а на следующей неделе ожидается незначительное потепление. Однако почва останется промерзшей.

"С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля. А оттепель в марте приведет к ухудшению условий для передвижения", – говорится в сводке.

Кроме того, добавили в разведке Британии, сейчас на восточных направлениях фронта в Украине наблюдается увеличение снежного покрова. И именно его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности как украинских, так и российских войск.

Зимой ухудшение погодных условий сопровождается еще и коротким световым днем. Это также усложняет проведение операций как для ВСУ, так и для оккупантов.

Но в британской разведке подчеркнули, что обе стороны продолжат боевые действия даже в холодную погоду, а в темное время легко могут полагаться на приборы ночного видения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в IWS заявили, что ухудшение погоды зимой замедляет темпы боевых действий по всей линии фронта в Украине. Однако специалисты подчеркнули, что ситуация с погодой не мешает обеим сторонам применять артиллерию и авиацию.

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