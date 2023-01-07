Разведка Британии рассказала о боях за Кременную в Луганской области: почему этот город имеет такое значение

Район Кременной в Луганской области остается одним из самых горячих участков фронта. В течение последних трех недель бои преимущественно идут в лесистой местности к западу от города.

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Российские оккупанты бросают под Кременную значительные силы, ведь наступление украинских воинов на этом направлении они расценивают как угрозу для правого фланга Бахмутского сектора и планов по захвату всей Донетчины. Об этом идет речь в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В МО Британии подчеркнули, что Кременная остается одной из самых горячих точек фронта.

"Бои продолжались на обычном уровне до православного Рождества. Один из самых ожесточенных участков и дальше расположен вокруг города Кременная Луганской области. В течение последних трех недель бои вокруг Кременной сосредотачивались на густо лесистой местности к западу от города. Поскольку хвойный лес обеспечивает некоторое прикрытие от воздушного наблюдениядаже зимой, обе стороны, вероятно, пытаются точно скорректировать артиллерийский огонь", - подчеркнули в британском МО.

По наблюдениям британского оборонного ведомства, основная роль в боевых действиях под Кременной отводится пехоте.

"Как это типично для операций в лесах, бои в большинстве своем сведены к бою пешей пехоты, часто на короткой дистанции", - говорится в сводке.

В то же время британская разведка констатирует, что Россия будет пытаться во что бы то ни стало удержать Кременную.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского сектора, который они считают ключевым для любого будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - подчеркнули в британском Минобороны.

Напомним, ранее в разведке Британии рассказали, с какими проблемами столкнулась РФ из-за оккупации части Донбасса. Квазиобразования "ДНР" и "ЛНР" и во время гибридной войны, начавшейся в 2014 году, высасывали из РФ огромные финансы. Теперь же, когда президент РФ Владимир Путин "присоединил" их к России, долгосрочные финансовые, дипломатические и политические проблемы, которые принесет государству-агрессору оккупированный Донбасс, возрастают в разы.