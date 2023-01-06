Разведка Британии рассказала, с какими проблемами столкнулась РФ из-за оккупации части Донбасса

Российский президент Владимир Путин 31 декабря официально ввел созданные РФ в ОРДЛО 1 и 2 армейских корпуса в состав вооруженных сил Российской Федерации. Начиная с 2014 года, скрытое финансирование этих образований стоило России значительных денег.

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После "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР" они будут вытягивать из РФ еще больше финансов, а также приведут к долгосрочным и значительным политическим и дипломатическим потерям для Москвы. Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что 31 декабря 2022 вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" были официально введены в состав вооруженных сил России. Диктатор Путин во время визита в Ростов-на-Дону вручил этим формированием боевые знамена.

Таким образом, считают в МО Британии, Россия подтверждает, что "Л/ДНР" якобы являются неотъемлемыми частями Российской Федерации после фейковых референдумов о присоединении в сентябре 2022 года.

В то же время, напоминают в британском оборонном ведомстве, фактический контроль РФ над частью украинского Донбасса продолжается с 2014 года. Именно тогда Кремль вопреки постоянным отрицаниям этого факта взял под контроль часть Донецкой и Луганской областей, создав 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддерживая их российскими военными.

Однако оккупация части Донбасса, создававшая для России немалые трудности до 24 февраля 2022 года, в настоящее время приводит к еще большим проблемам.

"Статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются разногласиями в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории оттягивали на себя значительную часть российских финансов. Теперь, когда Кремль открыто обязался поддерживать их, они, вероятно, станут большими политическими, дипломатическими и финансовыми затратами для России, которые продлятся далеко после текущей фазы конфликта", – заявили в МО Великобритании.

Напомним, ранее в МИД Британии отреагировали на заявления Путина о прекращении огня на Рождество. Лондон также не поверил в "миролюбие" кремлевского диктатора. Обещания "36 часов тишины" там считают не способствующими миру - вместо этого Путина в очередной раз призывали забрать свои войска из Украины.