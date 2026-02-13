Разведка установила подразделение врага, которое получило приказ убивать людей на Донетчине. Перехват

Российские оккупанты получили очередной преступный приказ от своего командования – врага отправили убивать гражданских в Донецкой области. Это произошло на Александровском направлении в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Оно подтвердило системный характер военных преступлений, которые захватчики совершают против мирных жителей Украины.

"Давай там один большой небо слушают и готовится две двоечки, ой, одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане – всех еб**ить на**й. Вот это здание большое", – говорит россиянин в перехваченном разговоре.

В ГУР идентифицировали подразделение, которому был отдан преступный приказ. Это отряд бывших заключенных "Шторм" в составе 57-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Радиоперехват, полученный специалистами ГУР МО, в очередной раз доказал, что россияне целенаправленно уничтожают гражданское население на временно оккупированных территориях. Это происходит при всесторонней поддержке властей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка перехватила преступный приказ командования РФ брать в плен и расстреливать украинских военных. В телефонном разговоре оккупанты обсуждают подготовку к штурмовым действиям в районе Гуляйполя на Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!