'Аккуратно взять в плен и расстрелять': в ГУР получили доказательства преступных приказов в армии РФ

Российские оккупанты ежедневно совершают военные преступления в Украине, доказывая, что они являются бандой террористов. Среди злодеяний врага одним из наиболее распространенных являются казни пленных, которые происходят на всех направлениях фронта и регулярно фиксируются украинской разведкой.

Очередным доказательством этого стал аудиоперехват ГУР МОУ, обнародованный 11 февраля. Разведка перехватила преступный приказ командования РФ брать в плен и расстреливать украинских военных.

В телефонном разговоре оккупанты обсуждают подготовку к штурмовым действиям в районе Гуляйполя в Запорожье.

В ходе диалога один из командиров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ ставит задачу своим подчиненным убивать украинских защитников, которые могут попасть в плен.

"Если кто-то, то есть бл.., они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен на...й, под...ров и расстрелять бл..дь", – говорит россиянин на обнародованной записи.

ГУР напоминает, что за каждое совершенное военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие, а международное право не оставляет таких действий безнаказанными.

Военные преступления россиян

В Донецкой области оккупанты расстреляли украинского военнопленного. Инцидент произошел во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района. Убийство квалифицируют как тяжкое международное преступление и военное преступление России.

27 ноября, стало известно о том, что оккупанты убили пятерых украинских защитников,которые попали в плен и не могли сопротивляться. Преступление было зафиксировано на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Также стало известно о том, что российские захватчики неподалеку Затишья в Запорожской области расстреляли трех украинских военных. Враг зашел со спины и расстрелял украинцев, сложивших оружие. Правда, месть не заставила себя ждать – и менее чем за полчаса этих оккупантов уничтожили.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно разведка перехватила приказ командира армии РФ убивать украинских военнопленных. Речь идет об оккупантах из второго батальона 237-го полка в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии захватчиков.

