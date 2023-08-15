'Развернул и быстро надул': Россия хочет 'вооружить' армию полевыми храмами РПЦ. Видео

Страна-агрессор Россия решила "вооружить" свою армию убийц так называемыми мобильными храмами РПЦ. Очевидно, надеется, что солдаты-оккупанты смогут прямо на поле боя "вымаливать прощение" за совершенные против Украины преступления.

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Полевой церковью они назвали стилизованную иконами надувную палатку. Об "оригинальной" разработке известило ASTRA, что позиционирует себя как издание независимых российских журналистов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Развернул, быстро надул, послужил, закрылся и уехал", – описали они надувной храм РПЦ.

Отмечается, что экспериментальную разработку представили в первый день форума "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот".

На палатке цвета российского пикселя видны изображения икон и надпись "ZOV за веру и отечество" с ликом Иисуса прямо в букве О.

"Если с учетом, что два человека собирают и все иконы развесить, до 10 минут можно его развернуть, накачать. Составлять чуть больше, минут 15", – похвастался российский иерей Борис Гришин.

Также он отчитался, что в портативном надувном храме есть холодильник, умывальник, душ, биотуалет, а еще два спальных места – для водителя и попа.

В РПЦ утверждают, что палатка 4х4 метра может вместить взвод солдат. И хотя специальную машину "еще не тестировали в зоне боевых действий" и ее высмеяли сами россияне, именно такие ВС РФ планируют использовать на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один и протоиереев РПЦ жаловался, что командование ВС РФ посадило его в окоп с автоматом. Церковник сам захотел поехать в зону "СВО" на Луганщину, но, мол, не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.

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