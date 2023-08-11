"Дали автомат и посадили в окоп": священник РПЦ пожаловался, что командование РФ бросило его на передовую. Видео

Протоиерей Русской православной церкви по имени Сергий пожаловался, что российские военные на временно оккупированной территории Луганщины посадили его в окоп с автоматом. Церковник сам захотел поехать в зону "СВО", но не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.

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Свою жалобу фанат Кремля записал на видео и распространил в сети. Издание OBOZREVATEL поделилось роликом (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Сергий рассказал, что это произошло на Белогоровском направлении. Он признался, что был откомандирован в т. н. ЛНР к военным преступникам по благословению своего церковного руководства.

Он сам попросился приехать в российский отряд "БАРС-6", потому что он якобы "потомственный казак".

"Попал я, мечта моя исполнилась. Но, приехав туда, встретился с командиром... он сказал: "Священники не нужны! Нам здесь нужны стрелки". Дали мне автомат и посадили меня в окоп. У меня была температура 39... Ну жарко было. Броник снимешь – и, видать, продуло", – поплакался сторонник агрессии России против Украины.

Он пробыл на позиции всего три дня, потом больного отвезли в госпиталь на неделю. Церковнослужитель говорит, что он не долечился, у него появилось осложнение на сердце.

"Они меня опять в окопы! Ну я, конечно же, поехал домой подлечиться", – сказал "дезертир".

Он добавил, что у других солдат ситуация не лучше. Их никуда не выпускают, не дают даже позвонить домой.

В то же время отдельными российскими оккупантами священник восхищался. Он радовался, что один из "знаменитых" минометчиков оккупационной армии "стреляет так, что выжить нет возможности". Этого россиянина, кстати, тоже посадили в окоп с автоматом, что возмутило церковника.

"Мы все знаем, с кем мы воюем. С нечистой силой..." – выдал порцию бреда так называемый священнослужитель.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с отцом, в котором они обсуждали плохое обеспечение ВС РФ на "СВО".

– Другой оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой.

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