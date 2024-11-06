Развернули активную кампанию: кремлевские боты начали убеждать россиян, что солдат из КНДР нет на Курщине – СМИ

Российские пропагандистские аккаунты, так называемые кремлеботы, развернули массированную информационную кампанию, чтобы убедить россиян в отсутствии военных из Северной Кореи в Курской области. Эта активность началась на фоне заявлений о первом столкновении украинских и северокорейских военных.

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Об этом сообщает аналитический проект "Ботнадзор". Прокремлевские аккаунты массово комментируют любые сообщения о военных из КНДР в соцсети "ВКонтакте".

Кампания особенно усилилась после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил опасения по поводу возможного участия северокорейских войск в военных действиях на российской территории.

По данным "Ботнадзора", 1 ноября боты оставили 714 комментариев под 90 постами, а на следующий день еще 881 комментарий под 83 постами, вновь отрицая сообщение о присутствии военных из КНДР.

Кремлеботы настаивают, что никаких доказательств об отправке северокорейских военных в Россию нет. Они также активно распространяют утверждение, что сообщения о прибытии солдат из КНДР – лишь попытка украинской власти оправдать поражение на фронте. Некоторые комментаторы даже утверждают, что на самом деле за северокорейских военных "принимают" россиян из национальных республик, таких как якуты и буряты, добавляя, что "якуты от корейцев почти не отличаются".

Кроме отрицания фактов, кремлеботы пытаются переключить внимание на другие темы. К примеру, они обвиняют США в участии американских наемников в войне на стороне Украины, чтобы отвлечь внимание от вопросов присутствия северокорейских военных в России.

Даже комментируя новости с саммита БРИКС в Казани, где кремлевский диктатор Владимир Путин избежал прямого ответа на этот вопрос, кремлеботы продолжают настаивать, что все сообщения о военных из КНДР являются фейком.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

4 ноября появились сообщения о том, что солдаты КНДР попали под обстрел на Курщине. Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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