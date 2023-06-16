Иногда читаю, что украинцев погибает в 5-10 раз меньше, чем орков. Однако же есть важный нюанс.

Видео дня

Методологический.

Один орк равен 0,1 % украинца. То есть русский это 0,001 от нашего. Поэтому при приведении к единой единице измерения для сопоставимости и получения реального соотношения имеем вместо "украинцев гибнет в 5-10 раз меньше" иное: "украинцев гибнет в 100-200 раз больше". Надо это учитывать.

Украина явно недополучила столь необходимой ей авиации и дальнобойного оружия, за что и расплачивается при контрнаступлении бесценными жизнями наших бойцов, и никакие потери россии не идут в сравнение с украинскими, ибо мордор теряет своё оркоговно, а Украина — настоящих Людей.

За чужую нерешительность и трусость мы платим кровью. Во имя Победы, которая обязательно будет. Ценой жизней тысяч Героев.

Запад боится, обрекая нас на жертвы, но не на поражение. Вопреки безволию и вечному запаздыванию вяленьких партнёров — инфантильных детей своего благополучного времени — мы всё равно победим.

Слава Украине!