Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

Женщина с дочкой, которые чудом спаслись во время атаки страны-террориста на Сумы 13 апреля, рассказала о пережитом. В отличие от маленькой Лизы, которая уже почти перестала бояться, Татьяна только сейчас осознает, что с ними произошло.

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Об этом сообщает местный портал "Кордон.Медиа". К счастью, оба получили только легкие порезы от стекла.

"Она (ребенок – Ред,) не любит носить крестик, а в тот день сказала одеть. Я и надела. Когда это произошло, малая сидела у меня на коленях, я ее полностью укрыла собой. Там (в автобусе – Ред.) люди выпрыгивали через дверь, где стекла не было, я с малой пошла туда, потому что думала так будет быстрей. Из-за того, что было много людей, это нас тоже немного спасло. Я от себя такого не ожидала, у меня была удивительно адекватная реакция", – рассказала Татьяна.

Она вспоминает, когда они вошли в автобус, один мальчик уступил им место. Это был Кирилл – тот самый школьник, который позже помог открыть дверь и спасти людей.

"Автобус был набит битком. Мы сидели на сиденьях у средней двери. Кто-то говорил, что слышал свист. Я услышала уже сам взрыв", – рассказала Татьяна.

Мать прикрыла маленькую дочь своим телом. Потом все омрачилось: стекло летело, вокруг были обломки, пыль... очень много пыли. Она добавила, что после взрыва маленькая Лиза начала плакать, когда увидела кровь. Женщина пыталась успокоить дочь.

"Все нормально, смотри мы целы, сейчас мы выходим и идем. Все хорошо, мы вместе", – успокаивала Татьяна.

Она рассказала, что в тот день она с дочерью собирались ехать в гости к бабушке и дедушке. Женщина чувствует себя виноватой, что они сели именно в этот автобус, "мы хотели ехать следующим". По ее словам, после пережитого становится очень страшно.

"Я еду в машине и боюсь, что сейчас будет этот треск и взрыв", – подчеркнула Татьяна.

Напомним, российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше. В результате удара РФ баллистикой погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко совершил героический поступок и спас людей. Имея осколочные ранения головы, парень выпрыгнул из окна горящего автобуса, разблокировал заклинившую дверь и помог другим пассажирам.

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