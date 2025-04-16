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Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,0 т.
Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

Женщина с дочкой, которые чудом спаслись во время атаки страны-террориста на Сумы 13 апреля, рассказала о пережитом. В отличие от маленькой Лизы, которая уже почти перестала бояться, Татьяна только сейчас осознает, что с ними произошло.

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Об этом сообщает местный портал "Кордон.Медиа". К счастью, оба получили только легкие порезы от стекла.

"Она (ребенок – Ред,) не любит носить крестик, а в тот день сказала одеть. Я и надела. Когда это произошло, малая сидела у меня на коленях, я ее полностью укрыла собой. Там (в автобусе – Ред.) люди выпрыгивали через дверь, где стекла не было, я с малой пошла туда, потому что думала так будет быстрей. Из-за того, что было много людей, это нас тоже немного спасло. Я от себя такого не ожидала, у меня была удивительно адекватная реакция", – рассказала Татьяна.

Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

Она вспоминает, когда они вошли в автобус, один мальчик уступил им место. Это был Кирилл – тот самый школьник, который позже помог открыть дверь и спасти людей.

Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

"Автобус был набит битком. Мы сидели на сиденьях у средней двери. Кто-то говорил, что слышал свист. Я услышала уже сам взрыв", – рассказала Татьяна.

Мать прикрыла маленькую дочь своим телом. Потом все омрачилось: стекло летело, вокруг были обломки, пыль... очень много пыли. Она добавила, что после взрыва маленькая Лиза начала плакать, когда увидела кровь. Женщина пыталась успокоить дочь.

Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео
Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

"Все нормально, смотри мы целы, сейчас мы выходим и идем. Все хорошо, мы вместе", – успокаивала Татьяна.

Она рассказала, что в тот день она с дочерью собирались ехать в гости к бабушке и дедушке. Женщина чувствует себя виноватой, что они сели именно в этот автобус, "мы хотели ехать следующим". По ее словам, после пережитого становится очень страшно.

Ребенок попросил надеть крестик: женщина с дочкой, которая чудом спаслась во время атаки РФ на Сумы, рассказала о пережитом. Видео

"Я еду в машине и боюсь, что сейчас будет этот треск и взрыв", – подчеркнула Татьяна.

Напомним, российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше. В результате удара РФ баллистикой погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко совершил героический поступок и спас людей. Имея осколочные ранения головы, парень выпрыгнул из окна горящего автобуса, разблокировал заклинившую дверь и помог другим пассажирам.

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