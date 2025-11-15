Люди, умоляю, сделайте репосты, разбросайте по группам, сделайте что-то, чтобы много людей присоединились к помощи!!!

Это крайне срочно и важно

На Покровском направлении ужасные бои

Это самое горячее направление фронта

Оккупанты бесконечно штурмуют и идут в наступление, много погибших и тяжелораненых воинов

Штурмовому подразделению и артелеристам, ребятам которые без отдыха и с потерями ведут бои, крайне необходимы

Два генератора по 7,5 квт - по 67 тыс, это 134000 грн

Один генератор на 4квт -35000 грн

Две зарядные станции Delta 2 max- по 62 тыс грн со скидкой, это 124000 грн

Огромная сумма, но если каждый задонатит

Хоть по 5-20-100 грн, то быстро соберем

Люди, очень прошу, не будьте равнодушными, всем трудно, но тем ребятам, которые отдают жизнь каждую минуту, гораздо труднее

С понедельника я уже выкупила детекторы дронов, одежду для раненых и заказала генератор, который завтра выкуплю и сразу поедет на фронт

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253