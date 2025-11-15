Блог | Ребятам, которые без отдыха и с потерями ведут бои, крайне необходима помощь
Люди, умоляю, сделайте репосты, разбросайте по группам, сделайте что-то, чтобы много людей присоединились к помощи!!!
Это крайне срочно и важно
На Покровском направлении ужасные бои
Это самое горячее направление фронта
Оккупанты бесконечно штурмуют и идут в наступление, много погибших и тяжелораненых воинов
Штурмовому подразделению и артелеристам, ребятам которые без отдыха и с потерями ведут бои, крайне необходимы
Два генератора по 7,5 квт - по 67 тыс, это 134000 грн
Один генератор на 4квт -35000 грн
Две зарядные станции Delta 2 max- по 62 тыс грн со скидкой, это 124000 грн
Огромная сумма, но если каждый задонатит
Хоть по 5-20-100 грн, то быстро соберем
Люди, очень прошу, не будьте равнодушными, всем трудно, но тем ребятам, которые отдают жизнь каждую минуту, гораздо труднее
С понедельника я уже выкупила детекторы дронов, одежду для раненых и заказала генератор, который завтра выкуплю и сразу поедет на фронт
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253