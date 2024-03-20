'Речь идет именно о военном контингенте': нардеп подтвердил, что Франция создает коалицию для отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно рассматривает возможность введения французских войск в Украину. Более того, он лоббирует создание коалиции союзников, к которой могут присоединиться и военные других стран Европы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что президент Макрон проявляет очень решительное настроение по этому вопросу.

"Сейчас я нахожусь во Франции на заседании своего комитета в ПАСЕ. Параллельно общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. Речь о военном контингенте", – говорится в его сообщении.

Гончаренко подчеркнул, что обсуждается возможность введения французских войск в Украину, однако количество солдат еще не окончательно определено.

Также народный депутат заявил, что Франция формирует коалицию союзников, к которой могут присоединиться другие страны, такие, как Польша и Балтийские государства.

Однако, по его словам, Германия выступает против этого, считая, что это может привести к "ненужной эскалации и глобальным рискам".

Макрон рассматривает несколько вариантов. Один – объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. Выбирают где именно. В настоящее время есть основные 2 точки на Западе Украины, которые рассматриваются. Второй – не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны", – объяснил Гончаренко.

При этом речь не идет о прямом участии иностранных войск в боевых действиях, в то же время рассматривается возможность миссии с европейскими солдатами на границе с Беларусью для освобождения украинских военных с этого направления, что поможет укрепить оборону Восточного и Южного направлений.

"Новости реально сенсационные. Похоже, что Франция устала от России. Европа готовится показывать силу", – убежден Гончаренко.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон сказал, что для Франции будут "прямые последствия", если Российская Федерация победит Украину в войне. Неизвестно где остановится империалистическая Россия, поэтому "наши демократии всегда нужно защищать".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

– В Белом доме заявили, что Макрон как лидер суверенного государства имеет полное право публично выражать свое мнение по поводу идеи присутствия западных военных в Украине.

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