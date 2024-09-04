Речь идет не о "завтра", а о "сегодня": Кулеба озвучил ожидания Украины относительно членства в НАТО

Украина заслуживает приглашения в НАТО – даже до следующего саммита Североатлантического альянса в Гааге (Нидерланды) 26-27 июня 2025 года. И "когда есть желание, то есть и способ", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД нашей страны дал новое интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, вопрос приглашения Киева в НАТО остается в повестке дня.

Украина инициирует переговоры об этом с партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами.

"Четко вижу возможность, что предоставление Украине приглашения в НАТО может состояться еще до следующего саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году. Я убежден, что Украина заслуживает получения приглашения – и когда есть желание, то есть и способ", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил: наше государство "не говорит о том, чтобы стать членом НАТО завтра", но говорит о приглашении "сегодня".

Западные партнеры должны конкретизировать сигнал, снять "конструктивную неопределенность", потому что "она больше не конструктивна".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет частью Североатлантического альянса как суверенная и независимая страна в государственных границах 1991 года. Другие варианты не обсуждались.

– По данным Bild, в конце августа в Германии состоялась тайная встреча командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка с высшим командованием 35 стран НАТО.

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