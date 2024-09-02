Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года, другие варианты не обсуждаются, – Стефанишина

Украина будет частью НАТО как суверенная и независимая страна в государственных границах 1991 года. Другие варианты не обсуждались.

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Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью украинскому СМИ. Когда интервьюер спросил ее мнение касательно вступления в Североатлантический альянс "частями", то есть в пределах контролируемой Украиной территории, представительница правительства ответила:

"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

Киев будет вести переговоры с каждым из 32 государств НАТО и слышать союзников. Диалог будет открытым, публичным.

"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", – подчеркнула Стефанишина.

Пока что ни одного формата с основательными дискуссиями по этому вопросу нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Чехии Петр Павел предположил, что вступление нашей страны в НАТО не должно зависеть от деоккупации территорий. Он убежден, что страну можно принять в тех границах, которые она будет контролировать в момент вступления.

– Украинский дипломат, посол Украины в Польше (2014-2022) Андрей Дещица отмечал, что путь в НАТО долгий и к нему следует привлекать лоббистов среди партнеров.

– Глава Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Киев пригласят в Альянс на саммите 2025 года в Гааге (Нидерланды). Но для этого страна должна победить в войне с Российской Федерацией.

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