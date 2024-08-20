Президент Чехии Петер Фиала считает, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от деоккупации ее территорий. Он убежден, что страну можно принять в тех границах, которые она будет контролировать в то время.

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Такое мнение чешский лидер выразил в совместном интервью чешскому изданию Novinky и Pravo. Так что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не является "обязательным условием" членства в НАТО, отметил Фиала.

"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", – пояснил он.

Президент Чехии провел параллели с Германией, которая вступила в НАТО в 1955 году, хотя часть ее территории была оккупирована СССР до 1990 года. Фиала выразил уверенность, что есть возможность принять Украину в Альянс, не втягивая организацию в прямое противостояние с Россией. В то же время, он добавил, что это возможно только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, в конце июля более 150 ученых из разных стран мира направили открытое письмо в Североатлантический Альянс с призывом пригласить Украину в членство. Они убеждены, что государство-террорист выступает против того, что это будет препятствовать его дальнейшей агрессии. На самом же деле РФ полностью полна решимости уничтожить наше государство и не требует дополнительной мотивации для этого.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский дипломат, посол Украины в Польше (2014-2022 годов) Андрей Дещица считает, что у Украины достаточно высокие шансы получить приглашение в НАТО во время следующего саммита Альянса в июне 2025 года в Гааге. Путь в НАТО длинный и к нему следует привлекать лоббистов среди партнеров, однако у украинцев нет альтернативы членству в альянсе.

– Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Украина не должна присоединяться к Альянсу. Заявление прозвучало на пленарном заседании, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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