'Мы не согласны, что это спровоцирует конфликт с Россией': более 150 ученых призвали НАТО пригласить Украину к членству

Более 150 ученых из разных стран мира направили открытое письмо к Североатлантическому Альянсу с призывом пригласить Украину к членству. Они убеждены, что государство-террорист выступает против того, что это будет препятствовать его дальнейшей агрессии.

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Документ опубликовало издание The Guardian. В нем говорится, что идея о том, что предоставление Украине гарантий безопасности еще больше будет стимулировать РФ к жестокому ведению этой войны, необоснована. На самом деле государство-агрессор полностью полно решимости уничтожить наше государство и не требует дополнительной мотивации для этого.

"Во-вторых, это факт, что Россия не напала ни на одного члена НАТО. В то же время она угрожала, вторглась и оккупировала страны, не являющиеся членами Альянса: Грузию, Молдову и теперь Украину", – аргументировали авторы письма.

Отмечается, что территориальная граница между странами-членами и нечленами НАТО до сих пор остается единственной красной линией, которую уважает Россия, несмотря на то, что нарушает многочисленные другие международные договоры и соглашения. Возрожденный империалистический милитаризм России может быть сдержан лишь существованием гораздо более сильного военного альянса, убеждены ученые.

"Предполагать, что удовлетворение требований России решит войну или каким-то образом деэскалирует ее, наивно. Безнаказанность за военные преступления России в Сирии, Грузии и Украине лишь ободрила Кремль", – отметили в письме.

Ученые подчеркнули, что есть еще время для мощнейшего военного альянса в мире принять исторически и политически оправданное решение о нейтрализации экзистенциальной угрозы, которую представляет для Украины Россия.

"Принесение Украины в жертву во избежание войны между НАТО и Россией лишь увеличивает вероятность такой войны, а также последующих войн, поскольку Россия приходит к выводу, что хваленая статья 5 НАТО может быть предметом переговоров, если удастся предотвратить более широкую войну", – говорится в документе.

Приглашение Украины к вступлению в НАТО ознаменовало бы окончательный отход от политики умиротворения и возвращения к верховенству международного права и защиты прав человека. НАТО и западные демократии являются эффективными политическими агентами на мировой арене", – подытожили ученые.

Напомним, что ранее в британской газете The Guardian было опубликовано открытое письмо, в котором представители некоторых университетов Европы и США призвали не приглашать Украину в НАТО. Они считают, что делать это было бы "глупо" из-за риска войны Альянса с Россией. Подписи под документом поставил 61 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский дипломат Андрей Дещица считает, что у Украины есть достаточно высокие шансы получить приглашение в НАТО во время следующего саммита Альянса, который состоится в июне 2025 года в Гааге. Путь в НАТО длинный и к нему следует привлекать лоббистов среди партнеров, однако у украинцев нет альтернативы членству в Североатлантическом альянсе.

– Глава МИД Украины Николай Кулеба рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получила от партнеров значительную поддержку как в сфере военной помощи, так и необратимости членства в Альянсе. Однако наша страна ожидает, что сможет вступить в блок как можно быстрее – у нас нет возможности ждать членства еще 75 лет.

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