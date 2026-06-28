"Речь идет о годах": в ВМС раскрыли суть ударов по логистике РФ в Крыму

Украинские удары по российской логистике во временно оккупированном Крыму являются частью долгосрочной многоэтапной операции, эффект от которой накапливается годами. Каждый новый этап последовательно снижает возможности снабжения и маневра оккупационных сил. Общий план реализуется системно и носит долгосрочный характер.

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Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Информацию обнародовало СМИ РБК-Украина.

Операция против логистической инфраструктуры РФ в Крыму продолжается уже много лет и состоит из нескольких последовательных этапов. Украинские силы постепенно выводили из строя ключевые элементы обеспечения оккупационных войск.

"Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь идет даже не о месяцах, а о годах", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Сначала под удар попала военно-морская логистика, затем — железнодорожные паромы, а параллельно наносились удары по системам противовоздушной обороны и объектам так называемого сухопутного коридора. Реализация этого плана продолжается и дает ощутимый результат в снижении потенциала РФ на полуострове.

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Напоминаем, что временно оккупированный Крым вновь оказался под ударом Сил обороны, взрывы были слышны, в частности, в Керчи и окрестностях города. В результате атаки вспыхнул пожар в районе дислокации средств ПВО оккупантов и военного аэродрома, который они используют.

Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам. Подробнее об атаках на временно оккупированный Крым — в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Севастополе из-за нехватки топлива людямприходится штурмовать тот редкий общественный транспорт, который ещё появляется на маршрутах. Троллейбусы из-за отключений света курсируют лишь периодически, часть автобусов отменили, а интервалы движения при этом увеличились.

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