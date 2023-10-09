'Речь шла не только о боеприпасах': Чапутова объяснила, почему Словакия не передала последний пакет помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова попыталась аргументировать отказ ее страны передавать последний пакет военной помощи Украине. По ее словам, в этом пакете речь шла не только о боеприпасах, поэтому правительство приняло решение не отправлять оружие.

В то же время Чапутова не уточнила, о каком еще виде оружия шла речь. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV Markiza.

Президент заявила, что у нее нет полномочий принимать решение о военной помощи другим странам, следовательно к прекращению поставок оружия Украине она якобы не имеет отношения.

"Это не полномочия президента принимать решения о военной помощи. Даже официальному правительству не нужно одобрение (президента, –ред.) для такого шага", – заявила Чапутова.

Также она добавила, что последний пакет военной помощи содержал не только боеприпасы. В ином случае, как утверждает Чапутова, Словакия согласилась бы отправить помощь Украине. Кроме того, она заявила, что премьер-министру следовало бы спросить ее мнение по поводу того, что правительство Словакии больше не будет принимать решения о предоставлении военной помощи Украине.

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"Это были далеко не просто боеприпасы. Это должна была быть другая, более крупная техника, и это было самым важным фактором", – сказала Чапутова.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи вооружения Украине. Однако затем передумала и снова поддержала идею снабжать Украину оружием. Она подчеркнула, что помощь нашему государству должна продолжаться, поскольку безопасность Словакии зависит от Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что победу на парламентских выборах в Словакии одержала пророссийская партия Smer-SD, ее лидер Роберт Фицо ранее был премьер-министром страны. Сразу после выборов, на которых его партия набрала лишь 23% голосов, однако, ставших для нее билетом в парламент, он выступил против помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, временное правительство Словакии не будет поставлять военную помощь Украине. Это будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

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