По ракетным ударам...

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Итак, немного анализа по ударам, которые наносились последние две с половиной недели по территории Украины российскими оккупантами.

Но, прежде, хочу обратить ваше внимание на 2 обстоятельство.

Первым является то, что россия не наносила по территории массированных ракетных ударов с 5 марта 2023. Все те удары, которые наносились с недавних пор - это ограниченные ракетные удары. Да, были масштабные налёты дронами-камикадзе, но о них мы поговорим отдельно, а сейчас именно о ракетных ударах.

Второе обстоятельство это то, что в период "затишья", когда россия не применяла массово ракеты, она продолжала их производить. В среднем показатель её производства и пополнения боекомплекта оставляет 2 - 5 ракет в сутки разной номенклатуры. Ранее я детально описал это пополнение.

С учётом "затишья" без труда можно рассчитать средний показатель возможного восстановления боекомплекта РОВ с момента приращения массовых ракетных ударов и началом нанесения ограниченных. А теперь, немного детальнее по интенсивности, суммарном БК и номенклатуре.

Удары по территории Украины возобновились:

28 апреля

23 – Х-101

1 мая

18 – Х-101

1 – Х-47

9 мая

17 – Х-101

8 – Калибр

14 мая

3 – Х-101

16 мая

6 - Х-47

9 – Калибр

3 – Искандер (???)

17 мая

2 - Калибр

Суммарно это 90 ракет. Из них 61 - Х-101, 19 - Калибр, 7 - Х-47М2 "Кинжал".

Что же до 3-х ракет ОТРК "Искандер" то тут есть сомнения. Или это и вправду были 9М723/9М728 или это были С-400 перенастроенные на удары по поверхности. Но, в целом, я всё же включил их в общий список, поскольку лишними не будут, для относительного баланса по номенклатуре.

По предварительным данным можно сделать выводы, что РОВ, суммарный массовый ракетный удар, который они полгода назад осуществляли раз в 2 недели, растянули на две с половиной недели ударов ограниченным БК. Про сопутствующие цели таких ударов я писал ранее, но главное другое...

По состоянию на 28 апреля у РОВ могло быть в запасе БК от 90 до 225 ракет разной номенклатуры. Но, судя по всему, это скорее в меньшую сторону, чем в большую. То есть, на нынешнею череду атак, россияне могли использовать пропорционально распределённый БК.

Открытым остаётся вопрос нынешнего потенциала ракетных ударов РОВ, но с учётом пропорции 61/19/7/3 можно говорить о том, что ПРУ сейчас исчерпывается и в ближайшее время они перейдут к процессу восстановления БК, сохраняя давление одиночными пусками и посредством Shahed-136.

В любом случае, оккупанты не прекратят наносить удары по территории Украины и будут для этого изыскивать все средства и возможности, комбинируя и экспериментируя. Но все эти комбинации и эксперименты ограничены производственными возможностями.

Рефлексии суицидников.