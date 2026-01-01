Регионы РФ под атакой БПЛА: поражены нефтебаза и НПЗ, вспыхнули пожары. Видео

В новогоднюю ночь на территории страны-агрессора РФ было громко – дроны посетили ее объекты топливной инфраструктуры. Взрывы прогремели в Калужской области и Краснодарском крае России.

Об этом сообщали в местных пабликах, россияне публиковали кадры "бавовеы" в сети. Сначала, вечером 31 декабря, БПЛА атаковали нефтебазу в Людиново Калужской области.

После взрывов на объекте вспыхнул мощный пожар.

После нефтебазы эстафету принял Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Он специализируется на производстве топлива, битума и других нефтепродуктов, и имеет важное значение для обеспечения российской армии на юге РФ и оккупированных территориях Украины.

На НПЗ также возникло возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

