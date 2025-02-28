Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы показали эффектную ночную работу своих дронов. Лишь одним из них за один вылет было поражено одно транспортное средство и восемь укрытий врага.

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Харьковские пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам, отмечают в ГПСУ. Как уточняют аэроразведчики, указанный результат – это ночная работа "Бабы Яги".

Харьковский пограничный отряд Госпогранслужбы (четвертый пограничный отряд) охраняет украино-российский участок границы протяженностью 315,5 км в пределах четырех районов. Это, в частности, Богодуховский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

Указанная "Баба Яга" – украинский тяжелый коптер Vampire. Такое прозвище БпЛА получил у оккупантов – потому, что работает только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.

Использование этого беспилотника днем невозможно, так как из-за большого веса и при полной нагрузке дрон может подниматься не выше нескольких десятков метров. К тому же он имеет небольшую скорость и громкий звук мотора.

Но у "Бабы Яги" есть и преимущества. Главная из них – за время своей работы дрон успевает совершить 8-12 вылетов и поразить около 10 целей, в том числе 3-5 единиц военной техники на миллионы долларов. По сравнению с ценой дрона (самый дорогой стоит не более 20 тыс. долларов) это значительное преимущество.

Недаром оккупанты дали именно такое прозвище БпЛА, которого они боятся больше других. Среди захватчиков даже рассказывают сказки, что у Vampire есть клешни, которыми операторы дронов "похищают" раненых оккупантов.

Это, конечно, байка. Но операторы дрона утверждают, что у этого беспилотника хорошая точность, радиосвязь и тепловизионная камера. Беспилотный бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой.

Он может одновременно сбросить на врагов 4 боеприпаса. При этом сделать это очень прицельно. Имеет возможность установки боеголовки весом 15 кг.

"Баба Яга" сама ориентируется по спутникам, по карте. В этом режиме дрон может самостоятельно и достаточно точно попадать в цель, сбрасывая боеприпас. Но в условиях, когда работает вражеский РЭБ, беспилотником можно выполнять задания в ручном режиме. Этот способ более легкий и комфортный в управлении.

Управляют дронами Vampire обычно три человека. Это командир, пилот и бомбер.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины 110 механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко показали, как эффективно истребляют российских оккупантов и их технику на Новопавловском направлении. Там оккупанты сейчас используют гражданские автомобили, которые даже не пытаются защитить от ударов дронов.

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