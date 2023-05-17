Рекорд среди пилотов: украинский летчик-штурмовик совершил 300 боевых вылетов. Фото

Украинский военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко установил новый рекорд, совершив свой 300-й боевой вылет 13 мая. Этот достижение является уникальным среди летчиков Воздушных сил.

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Об этом сообщает Армія.Інформ. Сам Ростислав Лазаренко заявляет, что это не повод для гордости – он испытывает совсем другие эмоции.

Подполковник Лазаренко был одним из первых, кто получил Крест боевых заслуг. Ему также были присуждены орден Богдана Хмельницкого трех степеней и орден За мужество III степени.

По информации источника, летчик "уверенно приближается к рекорду легендарного аса времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба", который совершил 330 боевых вылетов.

"Если кто-то думает, что этим (300-м боевым вылетом – Ред.) можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет", — сказал летчик.

Он заявил, что многие из совершенных полетов об бы хотел вычеркнуть из памяти, но они "приходят во снах с парнями, которых потерял в бою".

"Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать „Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой… Или когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны, и только после возвращения понимал, что мой Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит… Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они тоже устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и украинский народ", — добавил Ростислав Лазаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.

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