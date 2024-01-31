Репродуктивные клетки погибших военных предлагают хранить в течение трех лет: в ВР подали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий хранить и использовать для рождения детей репродуктивные клетки погибших военнослужащих. Документ разработан для защиты интересов защитников и их семей.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, военные смогут распорядиться своими репродуктивными клетками, хранящимися в криобанках.

Воины, чьи репродуктивные клетки хранятся в криобанках, сначала должны заполнить соответствующее предписание. Пока такого документа еще не существует, однако его форму должно утвердить правительство. Это позволит предотвратить дополнительные затраты на нотариальные услуги, считает Радуцкий.

В случае гибели защитника или защитницы, репродуктивные клетки сохраняются на средства государства в течение трех лет. По истечении этого срока дальнейшее хранение может быть продлено на средства другого лица, указанного в распоряжении.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте прошлого года в Раде был принят аналогичный законопроект от Оксаны Дмитриевой. В ноябре парламент поддержал этот законопроект в целом. Однако в документе появился пункт о том, что "в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией".

Таким образом, поддержанный Радой законопроект фактически не давал использовать замороженные клетки погибших воинов. После скандала парламентарии заверили, что до марта "уберут эту проблему" из проекта закона.

А тем временем обновленный законопроект о мобилизации №10449 следует по кабинетам Рады. Его рассматривать парламентарии могут уже 6 февраля, однако примут точно не раньше 22 февраля. Затем документ должен быть подписан президентом Украины. Очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу при его принятии.

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