'Решила, что так будет правильнее': 19-летняя студентка рассказала, почему оставила учебу ради защиты Украины. Видео

19-летняя студентка Альбина с позывным "Брат" оставила учебу в украинском вузе, чтобы стать на защиту Украины. Сейчас она готовит беспилотные летательные аппараты к полету и управляет ими дистанционно для выполнения различных задач на фронте.

Сама девушка приняла такое решение, потому что считает, что "так будет правильнее". Об этом сообщили в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Студентка мечтала быть частью украинской армии

Альбина рассказала, что до освоения новой профессии училась на филологическом факультете Львовского национального университета им. Затем студентка попала на учебные курсы пилотов FPV-дронов.

"Там я познакомилась с Омаром, это наш командир взвода. И он предложил к ним присоединиться, поскольку знал, что я хочу присоединиться к армии", – подчеркнула девушка.

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники впервые заставили оккупантов сдаться с помощью наземного дрона, начиненного взрывчаткой. Успешную операцию наши воины провели на северо-востоке Украины: благодаря роботизированным системам удалось не только взять позицию противника, но и захватить пленных без потерь среди пехоты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как бойцы Третьей штурмовой бригады осуществили очередной удачный штурм российских позиций. Причем боевая операция завершилась не только зачисткой позиций захватчиков, но и захватом в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться.

